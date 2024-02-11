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11:00, 11 февраля 2024 года Двух орловских инвалидов обеспечат средствами реабилитации по решению суда Проверку организовала прокуратура Северного района Орла.



Фото: архив "Вести-Орел"

Жители Орла, которые имеют инвалидность, после вмешательства прокуратуры получат технические средства реабилитации. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, с заявлением орловцы обратились в региональное отделение фонда пенсионного и социального страхования. Однако средства реабилитации им так и не предоставили.



Прокурор Северного района направил иск в суд об обязании отделения фонда предоставить инвалидам технические средства реабилитации в количестве, определенном индивидуальными программами. Суд требования ведомства удовлетворил.





Сергей Мерцалов



