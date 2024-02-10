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12:45, 10 февраля 2024 года

Под Орлом начал работу новый модульный фельдшерско-акушерский пункт

Объект возвели в Урицком районе.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В деревне Юшино Урицкого района появился новый модульный ФАП. Его построили благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". Раньше прием пациентов вели в приспособленном помещении на первом этаже панельного многоквартирного дома.

Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, строительство, отделка, подведение всех инженерных сетей к новому зданию обошлись на полмиллиона дешевле, чем капитальный ремонт старого помещения. Общая сумма работ - 4,5 миллиона рублей. Здание построили и ввели в эксплуатацию в рекордно короткий срок - всего за три месяца.

- В новом фельдшерско-акушерском пункте предусмотрены все необходимые помещения: кабинет приема, процедурная - прививочная, стерилизационная, помещение для персонала, место ожидания пациентов, - отметили в департаменте.

В этом году в Урицком районе появится еще один модульный ФАП. Его построят в деревне Большое Сотниково.



Сергей Мерцалов
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