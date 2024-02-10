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11:45, 10 февраля 2024 года

Мобилизованных орловцев освободили от уплаты транспортного налога на 1,2 миллиона рублей

Льгота распространяется только на одно зарегистрированное транспортное средство.

Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023 году мобилизованные орловцы получили налоговую льготу по транспортному налогу на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в Управлении ФНС России по Орловской области.

Также для мобилизованных предусмотрены и другие меры государственной поддержки. Это продление сроков по уплате налогов и представлению отчетности, мораторий на контрольные мероприятия: приостановка выездных проверок, изменение порядка проведения камеральных проверок, мораторий на проверку контрольно-кассовой техники и блокировку расчетного счета.

- При этом сведения о мобилизованных гражданах представляются в налоговую службу из Минобороны России. Поэтому большинство мер поддержки применятся автоматически в беззаявительном порядке, - подчеркнули в УФНС. 

Подробнее с перечнем мер поддержки можно ознакомиться на промостранице сайта ФНС России "Налогообложение в период частичной мобилизации".





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