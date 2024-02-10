В Орле возбудят уголовное дело в отношении "Экополиса"
Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Фото: пресс-служба областного Совета народных депутатов
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушениях в деятельности мусоросортировочного комплекса в Орле. Поводом послужило очередное обращение жителей в приемную председателя СКР "ВКонтакте".
Комплекс "Экополис" построили более пяти лет назад в двух километрах от Орла, в непосредственной близости от балки Непрец. Ранее из-за многочисленных нарушений его ввод в эксплуатацию откладывался.
- В настоящее время основное свое предназначение комплекс не выполняет: мусор складируется на полигоне, однако его сортировка и рекультивация не осуществляются, - сообщаетИнформационный центр СК России.
В СУ СК России по Орловской области начата процессуальная проверка. О ее результатах доложат главе федерального ведомства Александру Бастрыкину.