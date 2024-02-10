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10:45, 10 февраля 2024 года В Орле возбудят уголовное дело в отношении "Экополиса" Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.



Фото: пресс-служба областного Совета народных депутатов

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушениях в деятельности мусоросортировочного комплекса в Орле. Поводом послужило очередное обращение жителей в приемную председателя СКР "ВКонтакте".



Комплекс "Экополис" построили более пяти лет назад в двух километрах от Орла, в непосредственной близости от балки Непрец. Ранее из-за многочисленных нарушений его ввод в эксплуатацию откладывался.



- В настоящее время основное свое предназначение комплекс не выполняет: мусор складируется на полигоне, однако его сортировка и рекультивация не осуществляются, - сообщает Информационный центр СК России.



В СУ СК России по Орловской области начата процессуальная проверка. О ее результатах доложат главе федерального ведомства Александру Бастрыкину.





Сергей Мерцалов



