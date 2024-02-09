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16:15, 9 февраля 2024 года

Орловцы всех возрастов продолжают играть в волейбол

Вид спорта появился 129 лет назад.



9 февраля отмечается День рождения волейбола. Праздник неофициальный. Преподаватель физкультуры Уильям Морган предложил своим ученикам новый вид игры.

О волейболе не забывают и на Орловщине. Так, орловчанка Татьяна Тимофеева услышала об этом виде спорта более полувека назад. Девушка тогда поступила на факультет иностранных языков, однако спорт не бросила и получила первый спортивный разряд.

Это командность. Когда ты не один и чувствуешь, что игра не пошла у тебя, ее на себя возьмет другой. Кто-то поддержит. Мне нравится, что это не контактный вид спорта, - поделилась участница спортивного клуба "Ни шагу к старости" Татьяна Тимофеева.

Волейбол - это только часть программы занятий клуба "Ни шагу к старости". Участники играют в настольный теннис и дартс, занимаются общей физической подготовкой. Главное - не сидеть на месте, отмечают орловцы.

– В любую погоду собираются. Кто-то внуков сюда приводит, дети приходят, играют в волейбол, занимаются примерно до апреля, дальше у большинства дачи, - заведующий сектором по физической культуре и спорту отдела культурно-массовой работы ОГЦК Анатолий Иконников.


Анастасия Дорохова
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