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18:00, 10 февраля 2024 года Жителям Орла предлагают пополнить книгами фонд областной библиотеки С 12 по 18 февраля состоится акция "Дарите книги с любовью".



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцы присоединились к общероссийской акции "Дарите книги с любовью". В течение недели - с 12 по 18 февраля - горожане смогут передать книги, которые пополнят фонд орловской областной библиотеки имени Бунина. Со списком изданий, востребованных пользователями, можно ознакомиться по этой ссылке.



Отметим, что главная акции цель - вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги и напомнить, что бумажная книга не теряет своей ценности и по-прежнему остается актуальным подарком. Печатные издания традиционно собирают для библиотек и детских учреждений в малых городах и отдаленных населенных пунктах.











Вести-Орёл



