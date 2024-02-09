Участнику СВО из Орловской области помогли решить "квартирный вопрос"
Жилищный сертификат бойцу Сергею вручили в департаменте ЖКХ.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловский боец исполняет воинский долг в зоне проведения СВО. Недавно Сергей приехал в отпуск, где ему вручили жилищный сертификат. Приобрести жилье военный сможет в любом районе Орловской области. Как отмечаеттг-канал "Телеграммы из Орла", в 2023 году такие сертификаты на Орловщине получили четыре участника СВО и их супруги.
Поздравил бойца руководитель регионального департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин. Он поблагодарил орловца за верность воинскому долгу.