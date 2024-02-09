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15:30, 9 февраля 2024 года

Орловцев ждет самая морозная ночь на неделе

Столбики термометров покажут до 19 градусов мороза.


Начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов предупредил жителей региона о надвигающейся холодной ночи. В темное время суток 10 февраля столбики термометров покажут до 19 градусов мороза. Как отметил Селихов, в регион приходят теплые воздушные массы, которые и будут формировать погоду на Орловщине.

Ночью 10 февраля в регионе ожидается от 14 до 19 градусов мороза. Днем потеплеет до трех – восьми градусов со знаком минус. Осадков не ожидается.

11 февраля ночью и днем прогнозируется небольшой снег, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью: от 6 до 11 градусов мороза, днем от минус четырех до плюс одного.

В понедельник в регионе ждут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами гололедица. Ночью термометры покажут от минус трех градусов до плюс одного, днем ожидается от нуля до пяти градусов тепла.


Артем Ежаков
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