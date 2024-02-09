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19:00, 9 февраля 2024 года Юные орловцы с ограничениями здоровья стали участниками пластического спектакля Такие выступления проходят почти без слов.







В орловском театре "Русский стиль" прошел показ пластического спектакля "От истоков души". Роли актеров примерили ребята с ограничениями по здоровью. Выступлением отметили открытие первичной организации "Движения Первых".



Подобные выступления проходят почти без слов, мысли и чувства актеры передают с помощью пластики и мимики.



Артистами выступил воспитанники центра "Равные", в зрительном зале за выступлением следили ребята из "Движения первых".



"Равные" выступают на больших концертах как в Орле, так и за его пределами. Два года назад ребята покорили жюри в Казани на Всероссийской специальной Олимпиаде. В номинации "Танцевальный спорт" они взяли золото и два серебра. С этого успеха началась история всех творческих инициатив центра.





Антон Сорокин



