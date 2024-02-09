Орловчанка устроила себе бесплатный шоппинг и приобрела проблемы с законом
Девушка проходит подозреваемой в деле о мошенничестве.
24-летняя орловчанка стала подозреваемой в деле о мошенничестве. Как рассказали в управлении МВД по региону, девушка зарегистрировалась в интернет-магазине и привязала к аккаунту карту без денег, а затем заказала и забрала товары на 12 тысяч рублей. Карту для оплаты она не пополнила и не собиралась этого делать.
Орловчанка созналась в содеянном. Сейчас ведется дознание.