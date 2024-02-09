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14:00, 9 февраля 2024 года Орловчанка устроила себе бесплатный шоппинг и приобрела проблемы с законом Девушка проходит подозреваемой в деле о мошенничестве.





24-летняя орловчанка стала подозреваемой в деле о мошенничестве. Как рассказали в управлении МВД по региону, девушка зарегистрировалась в интернет-магазине и привязала к аккаунту карту без денег, а затем заказала и забрала товары на 12 тысяч рублей. Карту для оплаты она не пополнила и не собиралась этого делать.



Орловчанка созналась в содеянном. Сейчас ведется дознание.





Артем Ежаков



