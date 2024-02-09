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13:00, 9 февраля 2024 года Орловцам дали советы по зимним походам Опытом путешествий поделился руководитель туристического сообщества "Походная романтика" Денис Балагутин.







Отправиться в поход можно и зимой. У таких путешествий есть свои особенности, отличающихся от летних. О них в интервью "Вести-Орел" рассказал руководитель туристического сообщества "Походная романтика" Денис Балагутин



Зимний поход отличается от летнего экипировкой. В одежде должна преобладать многослойность – под низ можно одеть термобелье, сверху – флис. Куртку и штаны рекомендовано брать непродуваемые. Что касается обуви, желательно, чтобы она была с водоотталкивающим покрытием, либо обработанная средством с таким свойством.



Воду в походах зимой надо хранить ближе к телу, чтобы та была не слишком холодной. Для легкой растопки костра важно выбрать правильную древесину. Лучше всего подходит елка или сосна из-за смол в их составе.





Александра Бахтина



