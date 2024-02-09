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12:00, 9 февраля 2024 года Полторы сотни орловских стоматологов отмечают профессиональный праздник Эти специалисты помогают сохранить здоровую и красивую улыбку.







9 февраля отмечается Международный день стоматолога. В Орловской области сегодня работают 164 зубных врача, включая детских. Последним работать труднее – приходится немного быть и психологом, чтобы снять страх маленьких пациентов. По наблюдению зубных врачей, каждый десятый их пациент – с характером.



Генетика – причина плохих зубов лишь в 30-40%. Остальное – небрежность родителей. Папы и мамы должны приводит детей на профилактический осмотр каждые полгода с момента прорезывания зубов. Тогда же начинать последовательную гигиену полости рта.





Елена Литинская



