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9:00, 9 февраля 2024 года Прокуратура и аудиторы нашли нарушения при строительстве детсада на Ливенской в Орле Вскрылись факты некачественного выполнения работ и использования некачественных материалов на сумму более трех миллионов рублей.





Прокуратура Орловской области провела проверку по данным контрольно-счетной палаты о нарушениях при строительстве детсада "Умка" на Ливенской в Орле.



Аудиторы нашли факты некачественного выполнения работ и использования некачественных материалов на сумму более трех миллионов рублей.



Также не нашлось документов, подтверждающих качество установленных парковых скамеек. Выявлены факты завышения цен при покупке детского и постирочного оборудования, оборудования для пищеблока.



При передаче объекта была неверно определена стоимость отдельных инвентарных объектов, а в акте принятое имущество указано не в полном объеме.

"В связи с допущенными фактами неэффективного использования бюджетных средств соответствующие материалы направлены в отдел полиции для проведения процессуальной проверки в порядке статей 144, 145 УПК РФ и уголовно-правовой оценки выявленных нарушений. Материалы по факту нарушений порядка ведения бухгалтерского учета направлены в УФНС России по Орловской области для проверки в рамках компетенции", – сообщили в прокуратуре. Также прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства.





Артем Ежаков



