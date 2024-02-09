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8:27, 9 февраля 2024 года Украинские беспилотники попытались атаковать объекты ТЭК в Орловской области Атака дронов сорвана системой противовоздушной обороны.





Ночью 9 февраля украинские беспилотники попытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор региона Андрей Клычков.



Атака БПЛА пресечена системой ПВО. Никто не пострадал. Правоохранители проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения.



По сообщению Минобороны РФ, над Орловщиной сбили четыре беспилотника. Также минувшей ночью уничтожены два БПЛА над Курской областью, пять – над Брянской, два – над территорией Краснодарского края, шесть – над акваторией Черного моря.





Артем Ежаков



