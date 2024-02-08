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20:45, 8 февраля 2024 года Орловчанка отправила более 800 писем поддержки бойцам СВО Варвара Алдошина учится в седьмом классе школы №33.







Когда началась специальная военная операция, орловчанка Варвара Алдошина решила, что будет писать письма солдатом. Адресатом станет не один человек, а как можно больше бойцов.



– Сейчас мы ходим в школы, кинотеатры, а в это время солдаты на фронте отдают здоровье, жизнь, - сказала ученица школы №33 Орла Варвара Алдошина.



Письма девушки доставлялись участникам СВО по всей линии боевого соприкосновения. Недавно Варвара получила благодарственное письмо от "Боевого братства".



– Варя целыми пакетами приносила письма. Я удивилась. Мама помогает Варе писать письма, они пишут их с 2022 года, - рассказала учитель школы №33 города Орла Ольга Баранова.





Всеволод Трифонов



