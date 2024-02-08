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20:30, 8 февраля 2024 года

Орловцам напомнили о вреде энергетиков

Основным потребителем напитка является молодежь.



Ритм жизни заставляет орловцев обращаться за помощью к различным стимуляторам. Среди губительных пристрастий выделяется частое употребление энергетиковю

Под этикеткой содержатся таурин, отвечающий за концентрацию внимания, сахар, глюкоза, регулятор обмена веществ - глюкуронолатрон, группа витаминов Б и кофеин, который заставляет сердце биться чаще и оказывает возбуждающее действие на нервную систему. Эффект наступает через несколько минут.

Бодрое состояние, вызванное энергетиком, может длиться до четырех часов. Когда действие напитка заканчивается, наступает сильная усталость и непреодолимое желание выспаться.

Энергетический напиток он никакой энергии сам по себе в организм не привносит, он направлен на высвобождение и мобилизацию ресурсов в организме, которые изначально у человека есть, - пояснила заведующая отделением профилактики наркологических расстройств Орловского наркологического диспансера Ольга Прыткова.

Орловчанка Елизавета Еранова на себе почувствовала зависимость от тонизирующего напитка. Девушка познакомилась с ним в университете. Напиток привел к неприятным последствиям, а с отказом от энергетиков исчезли и симптомы.

Я не ела вообще ничего помимо этих энергетиков. То есть энергетик, ни завтрака, ни обеда, ни ужина - ничего не подразумевалось. Очень сильно снизился вес, очень сильно повысился уровень стресса. Нервный человек ходит весь на энергии, какой-то дерганый, - вспоминает студентка Елизавета Еранова.


Владимир Маряшин
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