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20:00, 8 февраля 2024 года В Орле представили проект, направленный на решение кадрового вопроса Его презентовала руководитель департамента образования.



Фото: архив

В Орловской области представили проект "Вертикаль", направленный на решение вопросов кадрового обеспечения региона. В мероприятии поучаствовали представители органов исполнительной власти, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, профессиональных организаций. С презентацией выступила глава департамента образования региона Ирина Патронова.



Как рассказали в пресс-службе областного правительства, планируется внедрение единой модели профориентационной работы, реализаций модели дополнительного образования (детский сад – школа – СПО (вуз) – реальный сектор экономики), а также внедрение единой модели содействия трудоустройству учащейся молодежи.



В рамках проекта реализуются следующие задачи:



• создание условий для совершения обучающимися осознанного выбора траектории профессионального развития;

• обеспечение непрерывной профессиональной ориентации детей и молодежи;

• формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с личностно-профессиональными способностями и потребностью рынка труда.





Сергей Силаев



