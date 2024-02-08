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20:00, 8 февраля 2024 года

В Орле представили проект, направленный на решение кадрового вопроса

Его презентовала руководитель департамента образования.

Фото: архив

В Орловской области представили проект "Вертикаль", направленный на решение вопросов кадрового обеспечения региона. В мероприятии поучаствовали представители органов исполнительной власти, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, профессиональных организаций. С презентацией выступила глава департамента образования региона Ирина Патронова.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, планируется внедрение единой модели профориентационной работы, реализаций модели дополнительного образования (детский сад – школа – СПО (вуз) – реальный сектор экономики), а также внедрение единой модели содействия трудоустройству учащейся молодежи.

В рамках проекта реализуются следующие задачи:

• создание условий для совершения обучающимися осознанного выбора траектории профессионального развития;
• обеспечение непрерывной профессиональной ориентации детей и молодежи;
• формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с личностно-профессиональными способностями и потребностью рынка труда.


Сергей Силаев
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