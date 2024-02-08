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19:30, 8 февраля 2024 года

Орловчанка получит 400 тысяч компенсации после укусов собак

Такое решение принял областной суд.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Орловский областной суд рассмотрел дело о возмещении вреда в результате нападения безнадзорных животных по исковому заявлению к управлению ветеринарии региона.

Суд первой инстанции установил, что 29 июля 2022 года на пересечении улиц Бурова и Раздольной Орла на женщину напала стая собак. Орловчанка получила многочисленные телесные повреждения и попросила взыскать 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Учитывая обстоятельства причинения вреда, характер причиненных потерпевшей физических и нравственных страданий, требования разумности и справедливости, суд взыскал с управления ветеринарии Орловской области в пользу А. компенсацию морального вреда в сумме 400 000 рублей, - сообщили в пресс-службе Орловского областного суда.

В итоге судебная коллегия оставила решение без изменения. Апелляционная жалоба не была удовлетворена.


Сергей Силаев
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