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19:30, 8 февраля 2024 года Орловчанка получит 400 тысяч компенсации после укусов собак Такое решение принял областной суд.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Орловский областной суд рассмотрел дело о возмещении вреда в результате нападения безнадзорных животных по исковому заявлению к управлению ветеринарии региона.



Суд первой инстанции установил, что 29 июля 2022 года на пересечении улиц Бурова и Раздольной Орла на женщину напала стая собак. Орловчанка получила многочисленные телесные повреждения и попросила взыскать 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.



– Учитывая обстоятельства причинения вреда, характер причиненных потерпевшей физических и нравственных страданий, требования разумности и справедливости, суд взыскал с управления ветеринарии Орловской области в пользу А. компенсацию морального вреда в сумме 400 000 рублей, - сообщили в пресс-службе Орловского областного суда.



В итоге судебная коллегия оставила решение без изменения. Апелляционная жалоба не была удовлетворена.





Сергей Силаев



