В Орловской области подрядчика оштрафовали за медленный ремонт поликлиники
Наказание понес исполнительный директор организации.
В Орловской области после вмешательства прокуратуры на 217 тысяч рублей оштрафовали исполнительного директора ООО "Бизнесстройпроект". Претензии ведомства касались медленного капитального ремонта поликлиники Новодеревеньковской ЦРБ. Фирма не смогла вовремя завершить все работы по контракту.
Как добавили в прокуратуре, сейчас подрядчик принимает меры для завершения ремонта.