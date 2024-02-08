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16:16, 8 февраля 2024 года В Орле суд назначил штраф в размере 4,8 миллиона бывшему начальнику колонии Он осужден за взятку.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Экс-начальник колонии №5 УФСИН России по Орловской области получил обвинительный приговор. Мужчину признали виновным в получении взятки.



Следствие и суд установили, что в сентябре 2022 года осужденный на парковке Заводского района Орла получил от осужденного через посредника взятку в размере 400 тысяч рублей. За это осужденный должен был получить положительные характеристики для приобщения к материалу Урицкого районного суда. Это помогло бы получить более мягкое наказание в виде принудительных работ вместо неотбытой части наказания в колонии.



Как сообщили в СУ СК РФ по Орловской области, мужчине назначили двенадцатикратный штраф в размере 4,8 миллиона рублей. Он лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на семь лет. Также суд лишил экс-руководителя звания "подполковник внутренней службы".



Преступление было выявлено и расследовалось с помощью УМВД И УФСБ России по Орловской области.





Сергей Силаев



