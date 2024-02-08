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18:00, 8 февраля 2024 года Орловский театр "Русский стиль" получит федеральное финансирование В 2024 году культурному учреждению выделят 3,2 миллиона рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

Муниципальный театр стал участником проекта "Единой России" "Культура малой Родины". В текущем году учреждению выделят 3,2 миллиона рублей. В последующие два года театр получит еще около 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ОРО ВПП "Единая Россия".



С программой модернизации познакомились председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин. По словам директора "Русского стиля" Алексея Хапкова, уже в этом году в театре планируется обновить кресла зрительного зала, приобрести звуковое и световое оборудование, а также поставить новый спектакль.





Вести-Орёл



