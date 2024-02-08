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17:25, 8 февраля 2024 года В Болховском районе убрали карантин по бешенству животных Очагом болезни ранее признали участок вблизи деревни Кутьма.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков отменил карантин по бешенству животных в Болховском районе. В декабре 2023-го года очаг болезни площадью в два квадратных метра зафиксировали в районе деревни Кутьма Злынского сельского поселения. Неблагополучными признали территорию в пределах административных границ деревни, а также прилегающие природные территории.



Для борьбы с распространением болезни вводили специальные ограничительные и карантинные меры, такие как запрет ярмарок с восприимчивыми к болезни животными, а также вывоз таких зверей.





Артем Ежаков



