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19:00, 8 февраля 2024 года Орловцы могут увидеть керамических птиц Татьяны Соломатиной Экспозиция представлена в детской школе изобразительных искусств и ремесел.







В орловской школе искусств и ремесел открылась выставка керамики ее выпускницы, художницы Татьяны Соломатиной. Сейчас она живет и работает в Санкт-Петербурге. Последний раз художница экспонировала свои работы в Орле 15 лет назад.



Экспозиция "Про птиц" покажет посетителям панно, светильники и декоративные украшения. Это лишь небольшая часть работ мастера. Везти их очень трудно из-за хрупкости керамики и дороговизны безопасной доставки. Также работы можно увидеть – на специальном экране.



Школе искусств и ремесел в декабре исполнится 60 лет. Выставка Соломатиной – одно из мероприятий в цикле празднования этого юбилея.





Эва Стасюлевич



