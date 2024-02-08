Орловцы могут увидеть керамических птиц Татьяны Соломатиной
Экспозиция представлена в детской школе изобразительных искусств и ремесел.
В орловской школе искусств и ремесел открылась выставка керамики ее выпускницы, художницы Татьяны Соломатиной. Сейчас она живет и работает в Санкт-Петербурге. Последний раз художница экспонировала свои работы в Орле 15 лет назад.
Экспозиция "Про птиц" покажет посетителям панно, светильники и декоративные украшения. Это лишь небольшая часть работ мастера. Везти их очень трудно из-за хрупкости керамики и дороговизны безопасной доставки. Также работы можно увидеть – на специальном экране.
Школе искусств и ремесел в декабре исполнится 60 лет. Выставка Соломатиной – одно из мероприятий в цикле празднования этого юбилея.