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10:00, 9 февраля 2024 года

Участники СВО из Орловской области получат электронный сертификат на средства реабилитации

Заявление подавать не нужно.

Фото: скриншот сайта соцфонда РФ по Орловской области

В 2024 году орловцы, получившие военную травму, могут не подавать заявление на оформление сертификата на покупку технических средств реабилитации. Социальный фонд сделает все сам после получения информации об установлении инвалидности или необходимости обеспечения средствами реабилитации.

Электронный сертификат является самым оперативным вариантом получения средств реабилитации для ветеранов специальной военной операции. Он позволяет приобрести нужное изделие за короткое время и учесть необходимые параметры конкретного человека.

Это быстрее, чем ждать компенсацию за самостоятельно приобретенное средство реабилитации или государственную закупку изделия. В то же время гражданин вправе отказаться от электронного сертификата и выбрать другой способ обеспечения, - поясняют в пресс-службе областного правительства.

Использовать сертификат можно в торговых предприятиях, интернет-магазинах и маркетплейсах, которые подключены к системе электронных сертификатов. Список точек продаж можно найти на сайте социального фонда.


Сергей Силаев
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