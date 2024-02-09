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9:30, 9 февраля 2024 года Боксер Эдуард Трояновский пообщался с учениками орловской школы "Диалог на равных" прошел формате "вопрос-ответ".



Фото: администрация города Орла

Прославленный боксер Эдуард Трояновский пообщался с учениками школы №24 Орла. Мероприятие провели в свободном формате.



- Я подробно рассказал ребятам про бокс, а также о своих первых шагах в этом виде спорта: про тренировочный процесс, упорство и самодисциплину, которые помогли мне достичь успеха, - поделился Трояновский.



Дети с большим интересом слушали чемпиона и задавали вопросы. Они узнали о детских мечтах и планах на будущее. В конце встречи Эдуард Трояновский дал школьникам напутствие:



- Нужно понимать, чего вы хотите, кем хотите быть, что вам нравится, четко знать свои цели в жизни. Каждый день работать над своей мечтой, никогда не опускать руки и не сдаваться - и все получится!





Сергей Мерцалов



