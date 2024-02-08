четверг 8.02.2024 20:59:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

16:50, 8 февраля 2024 года

В Орловской области создано около 20 объектов экотуризма

Развитию этого направления способствует изобилие уникальных мест.



В Орловской области создано 19 объектов для экоотдыха. Цифру планируют увеличивать, так как спрос у туристов на экобазы, шале и глэмпинги продолжает расти.

Большое количество интересных мест позволяет привлекать все больше туристов, расширяя тем самым туристические границы Орловщины. В область активно едут гости из столицы, Курска, Брянска и Калуги.

Экотуризму Орловская область посвятила отдельный стенд на международной выставке-форуме "Россия". Сейчас в регионе обсуждается возможность сделать свой областной вариант выставки достижений. Как отметил губернатор Андрей Клычков в ходе пресс-конференции 5 февраля, каждый район Орловщины должен иметь свой стиль и интересные места для туристов.

В регионе также создан реестр земельных участков для предпринимателей, которые бы хотели заняться созданием проектов экотуризма. В нем 185 мест.


Екатерина Габова
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.