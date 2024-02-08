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16:50, 8 февраля 2024 года В Орловской области создано около 20 объектов экотуризма Развитию этого направления способствует изобилие уникальных мест.







В Орловской области создано 19 объектов для экоотдыха. Цифру планируют увеличивать, так как спрос у туристов на экобазы, шале и глэмпинги продолжает расти.



Большое количество интересных мест позволяет привлекать все больше туристов, расширяя тем самым туристические границы Орловщины. В область активно едут гости из столицы, Курска, Брянска и Калуги.



Экотуризму Орловская область посвятила отдельный стенд на международной выставке-форуме "Россия". Сейчас в регионе обсуждается возможность сделать свой областной вариант выставки достижений. Как отметил губернатор Андрей Клычков в ходе пресс-конференции 5 февраля, каждый район Орловщины должен иметь свой стиль и интересные места для туристов.



В регионе также создан реестр земельных участков для предпринимателей, которые бы хотели заняться созданием проектов экотуризма. В нем 185 мест.





Екатерина Габова



