четверг 8.02.2024 20:59:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

16:15, 8 февраля 2024 года

В Орловской области с начала 2024 года на нацпроекты направили более 900 миллионов рублей

Цифры озвучены на совещании губернатора с главами районов.

Фото: Андрей Усиков

В Орле 8 февраля на совещании главы региона Андрея Клычкова с главами муниципалитетов озвучили цифры по освоению средств на нацпроекты.

В текущем году в Орловской области предусмотрена реализация 46 региональных проектов. Для их финансового обеспечения выделяется свыше 6 млрд 100 млн рублей, - сообщил губернатор.

На сегодняшний день расходы по нацпроектам составляют более 909 миллионов рублей. Это 14,8% от предусмотренного объема. Темпы освоения высокие. В 2023 году на эту же дату профинансировали 507 миллионов рублей или 6% от предусмотренных цифр.

За последнюю неделю, по информации пресс-службы областного правительства, в регионе на реализацию национальных проектов потратили почти 760 миллионов рублей. Большая часть из них пошла на аванс подрядчикам на строительство школ по улице Родзевича-Белевича в Орле и деревне Жилина в Орловском муниципальном округе. Еще по 23 миллиона потрачено на оплату оборудования для медучреждений и оплату строительства ФОКа на улице Матвеева.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.