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16:15, 8 февраля 2024 года В Орловской области с начала 2024 года на нацпроекты направили более 900 миллионов рублей Цифры озвучены на совещании губернатора с главами районов.



Фото: Андрей Усиков

В Орле 8 февраля на совещании главы региона Андрея Клычкова с главами муниципалитетов озвучили цифры по освоению средств на нацпроекты.



– В текущем году в Орловской области предусмотрена реализация 46 региональных проектов. Для их финансового обеспечения выделяется свыше 6 млрд 100 млн рублей, - сообщил губернатор.



На сегодняшний день расходы по нацпроектам составляют более 909 миллионов рублей. Это 14,8% от предусмотренного объема. Темпы освоения высокие. В 2023 году на эту же дату профинансировали 507 миллионов рублей или 6% от предусмотренных цифр.



За последнюю неделю, по информации пресс-службы областного правительства, в регионе на реализацию национальных проектов потратили почти 760 миллионов рублей. Большая часть из них пошла на аванс подрядчикам на строительство школ по улице Родзевича-Белевича в Орле и деревне Жилина в Орловском муниципальном округе. Еще по 23 миллиона потрачено на оплату оборудования для медучреждений и оплату строительства ФОКа на улице Матвеева.





Сергей Силаев



