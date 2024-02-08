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15:28, 8 февраля 2024 года Из-за гололеда в травмпункт больницы Семашко обратились тридцать орловцев Они получили различные травмы.



Фото: архив "Вести-Орел"

Тридцать жителей Орла обратились в городскую больницу имени Семашко 8 февраля. Люди получили травмы в результате падения на улице. За медицинской помощью обращаются в основном с переломами, вывихами, растяжениями и ушибами. Об этом сайту "Вести-Орел" сообщили в травмпункте лечебного учреждения.



Неожиданное февральское потепление и ударивший после этого мороз привели к образованию наледи на улицах областного центра. При этом горожане жалуются, что многие тротуары, в том числе и центральные, не были обработаны солью и песком.



Зимнему содержанию улично-дорожной сети в Орле посвятили заседание депутатской группы, которое состоялось в Советском районе 7 февраля. Депутаты рекомендовали городской администрации и сотрудникам "Спецавтобазы" оперативно принимать меры по обработке тротуаров противогололедными средствами, а также очищать от наледи подходы к остановкам, выполнять грейдирование внутриквартальных проездов и улиц частного сектора.





Сергей Мерцалов



