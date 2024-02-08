В Орловской области подведут итоги регионального этапа конкурса юннатов

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14:49, 8 февраля 2024 года
В Орловской области подведут итоги регионального этапа конкурса юннатовСвои работы представили 80 ребят.
На областной станции юных натуралистов подведут итоги регионального этапа всероссийского конкурса "Моя малая Родина: природа, культура и этнос".
Свои работы представили 80 ребят. Всего есть семь номинаций, самая многочисленная из которых – "Экотрадиции". Лучшие работы представят на всероссийском этапе. Все участники получили грамоты.
На суд жюри представили поделки, отражающие историю и культуру родного края, блюда, рецепты которых хранятся не одно поколение, тексты по теме экологии.
Татьяна Тимохина
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