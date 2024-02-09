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8:00, 9 февраля 2024 года Солнце может вызвать помехи в телевизорах и радиоприемниках орловцев 21 февраля в регионе начнется весенняя интерференция.





21 февраля в Орле начинается период солнечной интерференции. Солнце может вызвать кратковременные помехи на экранах телевизоров и в радиоприемниках вплоть до 15 марта.



Глушения сигнала ожидаются в период с 11:18 по 13:06. Продолжительность помех — от нескольких секунд до пяти минут в сутки.



Для борьбы с зависанием нужно перезагрузить телевизор или приставку, а если не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов.



График возможных солнечных проявлений в эфире в Орле публикуется на сайте ртрс.рф в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в кабинете телезрителя, а также во вкладке "Вещание" в мобильном приложении "Телегид", сообщает РТРС "Орловский ОРТПЦ".





Артем Ежаков



