четверг 8.02.2024 15:50:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

12:31, 8 февраля 2024 года

В Орле ищут подрядчика, который отремонтирует два двора

Речь идет о территориях возле многоэтажек № 334 и 338 по улице Комсомольской.

Фото: архив "Вести-Орел"

На портале "Госзакупки" стартовал поиск подрядчика, который займется ремонтом дворовых территорий, примыкающим к многоэтажкам № 334 и 338 по улице Комсомольской. Начальная цена контракта - 5,2 миллиона рублей.

- Благоустройство предполагает асфальтирование проездов, ремонт тротуаров, устройство освещения и установку малых архитектурных форм - скамеек и урн, - рассказал главный специалист администрации Орла Александр Ашихмин.

В пресс-службе орловской мэрии отмечают, что экспертизу прошли проекты еще 10 городских дворов, которые планируют отремонтировать в 2024 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". В порядок приведут дворовые территории по улицам Розы Люксембург 52, Кромской 10, Достоевского 4, Нормандии-Неман 101, а также переулку Матроса Силякова 4 и Московскому шоссе 1, 3, 5. Вскоре эти лоты также разместят на портале "Госзакупки".


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.