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12:31, 8 февраля 2024 года В Орле ищут подрядчика, который отремонтирует два двора Речь идет о территориях возле многоэтажек № 334 и 338 по улице Комсомольской.



Фото: архив "Вести-Орел"

На портале "Госзакупки" стартовал поиск подрядчика, который займется ремонтом дворовых территорий, примыкающим к многоэтажкам № 334 и 338 по улице Комсомольской. Начальная цена контракта - 5,2 миллиона рублей.



- Благоустройство предполагает асфальтирование проездов, ремонт тротуаров, устройство освещения и установку малых архитектурных форм - скамеек и урн, - рассказал главный специалист администрации Орла Александр Ашихмин.



В пресс-службе орловской мэрии отмечают, что экспертизу прошли проекты еще 10 городских дворов, которые планируют отремонтировать в 2024 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". В порядок приведут дворовые территории по улицам Розы Люксембург 52, Кромской 10, Достоевского 4, Нормандии-Неман 101, а также переулку Матроса Силякова 4 и Московскому шоссе 1, 3, 5. Вскоре эти лоты также разместят на портале "Госзакупки".





Сергей Мерцалов



