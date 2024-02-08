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12:54, 8 февраля 2024 года В Орловской области работают больше 300 исследователей В научную работу активно вовлечены и студенты.







Сегодня – День российской науки. Ученые принимают поздравления с профессиональным праздником. К концу прошлого года в регионе начитывалось 309 исследователей. Научные исследования и разработки вели 18 организаций.



В научную работу на Орловщине активно вовлечены и студенты. К примеру, в ОГУ создали сайт сотрудникам "Водоканала", и теперь диспетчеры могут принимать заявки онлайн. Сотрудники видят точки аварий и направляют бригады, составляют электронные отчеты. На разработку ушло два года. за это время студенты под чутким руководством профессора создавали программу, чтобы контролировать работу ЖКХ.



А на кафедре мехатроники и робототехники научились управлять роботом, который может заменить человеческий труд, работая на шлифовке, полировке, загрузке и выгрузке станков.



Занимаются на Орловщине и разработкой спутников, систем передачи информации.









Александра Бахтина



