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12:02, 8 февраля 2024 года Орловцам напомнили о возможностях мобильного приложения МЧС В нем можно найти информацию о различных угрозах и вызвать экстренные службы.







Замначальника управления ГО, защиты населения и территорий ГУ МЧС России по Орловской области Иван Пилипенко рассказал о принципах работы системы экстренного оповещения в регионе. Сигнал "Внимание всем", если он не тренировочный, подается при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Он дублируется в теле- и радиоэфирах.



Инструкция о действиях при ЧС может приходить в СМС-сообщениях или в приложении МЧС России. В последнем можно найти информацию о различных угрозах: например – плохой погоде, а также вызвать экстренные службы.



Для Орловской области характерны две опасности: пожароопасный период и весеннее половодье. Людям, живущим в зоне подтопления, нужно заранее подготовить вещи и документы, чтобы при получении информации о паводке покинуть дома.



Помимо прочего, существуют риски нахождения бесхозных предметов. В таких случаях их ни в коем случае нельзя трогать, а сразу же вызвать экстренные службы.





Анастасия Тычинская



