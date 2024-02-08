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11:28, 8 февраля 2024 года Житель Орла заработал на ствольной коробке от ружья Оружие он нашел возле своего дома



Фото: архив "Вести-Орел"

Рано утром 56-летний орловец выносил мусор, когда увидел лежащий рядом с контейнером металлический предмет. Являясь владельцем оружия, он понял, что это - ствольная коробка охотничьего ружья. С необычной находкой мужчина отправился в городской отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.



Правоохранители поблагодарили орловца за сознательность. Теперь он получит вознаграждение в размере 2500 рублей.



Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, с начала 2024 года это уже 13-й случай обращения граждан в подразделения Росгвардии по вопросам сдачи незарегистрированного оружия, составных частей и боеприпасов.





Сергей Мерцалов



