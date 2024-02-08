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11:03, 8 февраля 2024 года

Андрей Клычков показал концепт будущего фонтана на Оке в Орле

Его планируют создать к майским праздникам.

Видео: соцсети Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих социальных сетях показал, как будет выглядеть будущий фонтан на слиянии Оки и Орлика в Орле. Его появление глава региона анонсировал в ходе прямого эфира 7 февраля.
"Мы планируем установить фонтан с максимальной высотой струи 35 метров и общей длиной 80 метров в виде крыльев орла. Он будет оснащен прожекторами, видеопроектором и лазерной системой для проецирования на воде видеороликов и лазерных шоу", – заявил губернатор.
По словам Андрея Клычкова, работы уже начались. Их планируют закончить к майским праздникам. Проект выполнят на внебюджетные средства. Работать фонтан будет весь летний сезон.

Также реконструкция ждет скверы "Коммунальник" и Бунина. Планируется строительство Банного моста, лестницы с набережной к памятнику Тургеневу.


Артем Ежаков
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