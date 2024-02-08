Главная » Новости



11:00, 8 февраля 2024 года В Орле продолжается ремонт дорожного покрытия литым асфальтом За два месяца удалось восстановить 4000 квадратных метров дорожного полотна.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле МУП "Спецавтобаза" продолжает работу по ликвидации повреждений улично-дорожной сети с использованием литого асфальта. С декабря по январь предприятие восстановило 4 000 квадратных метров дорожного полотна.



В работе задействовано 12 единиц спецтехники: четыре компрессора, четыре рециклера, два погрузчика и два самосвала. Для ямочного ремонта также используют новый термос-бункер "Вулкан". Это установка, которая крепится в кузов самосвала и позволяет работать зимой при температурах до минус 10 градусов.



Как сообщили в пресс-службе орловской мэрии, 8 февраля асфальт ремонтируют в Северном районе Орла - на Московском шоссе и улице Михалицина.





Сергей Мерцалов



