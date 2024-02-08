Главная » Новости



10:29, 8 февраля 2024 года Директора организации в Орловской области заподозрили в уклонении от налогов на 26 миллионов рублей Уголовное дело возбудили по материалам региональных управлений МВД и ФНС.





В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой строительной организации. Его заподозрили в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщили в СУ СК по региону.



Предварительно установлено, что мужчина реализовал схему создания искусственного документооборота для неправомерного заявления вычетов по НДС и включения в состав расходов по налогу на прибыль затрат по операциям с 15-ю организациями. Ущерб превысил 26 миллионов рублей.



Уголовное дело возбудили по материалам региональных управлений МВД и ФНС.





Артем Ежаков



