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14:22, 8 февраля 2024 года

За год орловцы увеличили вклады в банках на 22 миллиарда рублей

К началу января 2024 года на счетах жителей региона хранилось 134 миллиарда рублей.

Фото: архив "Вести-Орел"

Жители Орловской области положили рекордный объем денег на вклады. Всего на 1 января 2024 года орловцы хранили на депозитах 134 миллиарда рублей. За 12 месяцев показатель увеличился на 22 миллиарда, следует из данных орловского отделения Банка России. 

Хранить свои деньги жители региона предпочитают в рублях. Валютные вклады составляют менее 3% от общего объема сбережений. 

Эксперты напоминают, что все банковские вклады и счета частных лиц застрахованы государственной системой страхования вкладов. Если у банка отзывают лицензию, вкладчики гарантированно получают свои средства в пределах 1,4 миллиона рублей. Кроме того, с 1 февраля минимум за пять дней банки обязаны сообщать клиентам, что их вклад заканчивается.

- Так у человека будет время решить, что делать с деньгами дальше: например, переоформить или закрыть вклад, - рассказала о новациях начальник экономического отдела орловского отделения Банка России Наталья Киселева.


Сергей Мерцалов
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