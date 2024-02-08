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10:32, 8 февраля 2024 года В Орле заработал колл-центр по вопросам обеспечения лекарствами Он доступен по будням с 8:30 до 17:30.







С 8 февраля в Орле заработал колл-центр по вопросам обеспечения лекарствами. Его появление анонсировал губернатор Андрей Клычков в ходе пресс-конференции для СМИ.



Специалисты могут проконсультировать орловцев по лекарственному обеспечению, также можно уточнить запрос по конкретному рецепту. Колл-центр доступен по будням по номеру "122" (6) с 8:30 до 17:30.



Также на портале Орловской области размещена специальная форма для подачи обращений.





