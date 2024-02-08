Экс-гендиректора подрядной фирмы осудили за мошенничество при ремонте центральной улицы Орла
Бюджет понес ущерб в 1,8 миллиона рублей.
В Орле вынесли приговор в отношении бывшего генерального директора подрядной организации "ЭкоТех". Его признали виновным в мошенничестве.
Как сообщили в прокуратуре области, осужденный, исполняя контракт ремонта улицы Ленина, с июня по октябрь 2016-го года представил заказчику акты о выполненных работах, содержащие заведомо ложные сведения об их объеме и стоимости. Фактически отдельные виды работ в соответствии с документацией выполнены не были. Бюджет понес ущерб в 1,8 миллиона рублей.
Приговором суда экс-гендиректор отправлен в колонию общего режима на два года.