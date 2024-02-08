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9:22, 8 февраля 2024 года Экс-гендиректора подрядной фирмы осудили за мошенничество при ремонте центральной улицы Орла Бюджет понес ущерб в 1,8 миллиона рублей.





В Орле вынесли приговор в отношении бывшего генерального директора подрядной организации "ЭкоТех". Его признали виновным в мошенничестве.



Как сообщили в прокуратуре области, осужденный, исполняя контракт ремонта улицы Ленина, с июня по октябрь 2016-го года представил заказчику акты о выполненных работах, содержащие заведомо ложные сведения об их объеме и стоимости. Фактически отдельные виды работ в соответствии с документацией выполнены не были. Бюджет понес ущерб в 1,8 миллиона рублей.



Приговором суда экс-гендиректор отправлен в колонию общего режима на два года.





Артем Ежаков



