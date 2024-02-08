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9:31, 8 февраля 2024 года В Индию отправили первую партию подсолнечного масла из Орловской области Масло произвели на одном из предприятий нашего региона.



Фото: архив "Вести-Орел"

В январе 2024 года из Орловской области в Индию отправили первую партию подсолнечного масла общим весом более 196 тонн. Контроль осуществляли сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



Как сообщили в региональном ведомстве, подсолнечное масло произведено на территории Орловской области. По результатам лабораторных исследований экспортную партию признали соответствующей всем требованиям страны-импортера. На продукцию выданы соответствующие фитосанитарные сертификаты.





Сергей Мерцалов



