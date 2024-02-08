Аварийная работа электропроводки могла стать причиной пожара в гараже в Орле
ЧП случилось утром на улице Калужской.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В девятом часу утра 7 февраля на улице Калужской в Орле загорелся гараж с припаркованным внутри автомобилем. Как рассказали в областном ГУ МЧС России, помещение выгорело изнутри вместе с машиной, частично пламя повредило хозпостройку и веранду дома.
Пожарным удалось отстоять от огня жилое здание. Никто не пострадал. Предварительной причиной ЧП называется аварийная работа электропроводки.