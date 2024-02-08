Главная » Новости



9:00, 8 февраля 2024 года В Орле продлили маршрут автобусов №329 Теперь транспорт добирается до сталепрокатного завода.





С 7 февраля в Орле продлен межмуниципальный маршрут №329. Теперь автобусы едут с Химмаша до сталепрокатного завода и обратно. Как добавили в региональном "Организаторе» перевозок", в связи с этим на маршрут добавлен дополнительный автобус и увеличено число рейсов.



Напомним, что в Орле изменился и маршрут №27. При движении от троллейбусного депо по улице Металлургов до санатория "Лесного" маршрутки теперь заезжают на улицу Родзевича-Белевича, добираясь по ней до детского сада №93. От санатория в сторону центра города маршрут не изменился.





Артем Ежаков



