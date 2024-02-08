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21:03, 7 февраля 2024 года Андрей Клычков поручил не допустить гололеда на дорогах Работу по уборке коммунальщикам необходимо усилить.



Фото: "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 7 февраля затронул тему накрывшего регион циклона " Ольга".



– Мною даны поручения коммунальщикам и муниципалитетам - необходимо обеспечить уборку территорий от снега, не допустить гололеда. Нужно усилить эту работу, работать в круглосуточном режиме, - сказал глава региона.



Обратился Андрей Клычков и к жителям. Глава региона попросил орловцев обращаться в КДДС для быстрой расчистки территорий.





Сергей Силаев



