Андрей Клычков поручил не допустить гололеда на дорогах
Работу по уборке коммунальщикам необходимо усилить.
Фото: "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 7 февраля затронул тему накрывшего регион циклона " Ольга".
– Мною даны поручения коммунальщикам и муниципалитетам - необходимо обеспечить уборку территорий от снега, не допустить гололеда. Нужно усилить эту работу, работать в круглосуточном режиме, - сказал глава региона.
Обратился Андрей Клычков и к жителям. Глава региона попросил орловцев обращаться в КДДС для быстрой расчистки территорий.