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21:21, 1 февраля 2024 года В Орле прошел круглый стол на тему семьи Организатором выступил социальный кластер.







В Орле состоялся круглый стол, где поговорили о семье, детях и традиционных ценностях. Мерпориятие прошло в "Точке кипения".



Организатором встречи выступил Орловский социальный кластер. Участники обсудили, как улучшить демографическую ситуацию в России, а также методы борьбы с профессиональным выгоранием врачей. Особое внимание уделили вопросу репродуктивного здоровья молодежи.



– Очень важно проводить подобные мероприятия для того, чтобы получать новые знания и смотреть в правильном направлении. Главное направление для нас сейчас - улучшение демографической ситуации в нашей стране и рождение как можно больше детей, - отметила основатель и директор московского приюта для женщин с детьми Мария Студиникина.





Вести-Орёл



