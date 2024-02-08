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20:22, 7 февраля 2024 года В Орле к майским праздникам запустят 80-метровый фонтан Об этом заявил глава региона.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле появится 80-метровый фонтан. Об этом глава региона рассказал в ходе прямого эфира в сцосетях 7 февраля.



– Вместе с партнером подготовили проект, который порадует жителей. Мы запланировали запустить 80-метровый фонтан на водной глади. Конструкция будет в виде крыльев птицы – Орла, - заявил губернатор.



Светомузыкальный фонтан будет обладать возможностью лазерной проекции, что позволит демонстрировать в праздничные дни видеоролики. Фонтан на реке Оке станет местом притяжения, уверен глава региона. Средства на проект пойдут не из бюджета региона.







Сергей Силаев



