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21:00, 7 февраля 2024 года

В Орле с начала года более 70 водителей наказали за нарушения правил стоянки

Еще на 56 составили протоколы за отсутствие сигнала.



В Орле за январь составили 56 протоколов на автолюбителей. за отсутствие сигнала. Самое частое нарушение у орловцев – внезапный маневр без предупреждения. Жители областного центра считают, что культура на дорогах оставляет желать лучшего.

– Если идешь по главной, твое преимущество и тут чуть ли не из подворотни выскакивает и пытается, так сказать, навязать свои правила, - поделился автолюбитель.

– Культура поведения оставляет желать лучшего. Я не знаю, какие тут рекомендации, предложения. Может быть, сотрудникам Госавтоинспекции более пристально обращать внимание на то, как водители ведут себя на дорогах, - считает орловец.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды почти каждый день. Однако это не мешает орловцам нарушать правила дорожного движения.

Резкая остановка или неожиданный маневр одного автомобиля по цепочке тянет за собой маневры для безопасности других водителей, тем самым один хам на дороге может ввести в ступор целую улицу. Ведь, зачастую, результатом хамства на дороге является ДТП, - отметил старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции по городу Орлу Николай Прокофьев.


Мария Семак
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