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21:00, 7 февраля 2024 года В Орле с начала года более 70 водителей наказали за нарушения правил стоянки Еще на 56 составили протоколы за отсутствие сигнала.







В Орле за январь составили 56 протоколов на автолюбителей. за отсутствие сигнала. Самое частое нарушение у орловцев – внезапный маневр без предупреждения. Жители областного центра считают, что культура на дорогах оставляет желать лучшего.



– Если идешь по главной, твое преимущество и тут чуть ли не из подворотни выскакивает и пытается, так сказать, навязать свои правила, - поделился автолюбитель.



– Культура поведения оставляет желать лучшего. Я не знаю, какие тут рекомендации, предложения. Может быть, сотрудникам Госавтоинспекции более пристально обращать внимание на то, как водители ведут себя на дорогах, - считает орловец.



Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды почти каждый день. Однако это не мешает орловцам нарушать правила дорожного движения.



– Резкая остановка или неожиданный маневр одного автомобиля по цепочке тянет за собой маневры для безопасности других водителей, тем самым один хам на дороге может ввести в ступор целую улицу. Ведь, зачастую, результатом хамства на дороге является ДТП, - отметил старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции по городу Орлу Николай Прокофьев.





Мария Семак



