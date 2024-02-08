четверг 8.02.2024 02:38:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

20:45, 7 февраля 2024 года

В Покровском районе ждут на работу участковых терапевтов

Вакантны два места.



В Орловской области проблему кадрового дефицита медиков на селе решают с помощью программ "Земский врач" и "Земский фельдшер". В 2023 году в муниципальных образованиях региона вышли на работу 38 специалистов.

Так, в Покровском районе за последние пять лет по программе "Земский доктор" трудоустроено 19 врачей в Покровскую ЦРБ, а по программе "Земский фельдшер" – 15. Большинство фельдшеров работают в фельдшерско-акушерских пунктах.

Например, Вероника Булаткина устроилась фельдшером в Протасовский ФАП две недели назад. У нее будет порядка 130 пациентов. Медработник довольна.
Это в первую очередь стабильность, работа надежная. Здесь светло, есть вода. Получишь много опыта, - поделилась фельдшер Вероника Булаткина.

В настоящее время врачам, которые принимают решение переехать на село выплачивают 1,5 миллиона, а фельшерам – 750 тысяч. В Покровском районе обеспечивают жильем и дают возможность расти профессионально. Сейчас готовы взять на работу двух участковых терапевтов.

По словам главного врача Покровской ЦРБ Владимира Сергеева, по итогам 2023 года средняя зарплата врачей составила 74 тысячи рублей, а среднего медперсонала – 34 тысячи.


Елена Литинская
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.