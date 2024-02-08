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20:45, 7 февраля 2024 года В Покровском районе ждут на работу участковых терапевтов Вакантны два места.







В Орловской области проблему кадрового дефицита медиков на селе решают с помощью программ "Земский врач" и "Земский фельдшер". В 2023 году в муниципальных образованиях региона вышли на работу 38 специалистов.



Так, в Покровском районе за последние пять лет по программе "Земский доктор" трудоустроено 19 врачей в Покровскую ЦРБ, а по программе "Земский фельдшер" – 15. Большинство фельдшеров работают в фельдшерско-акушерских пунктах.



Например, Вероника Булаткина устроилась фельдшером в Протасовский ФАП две недели назад. У нее будет порядка 130 пациентов. Медработник довольна.

– Это в первую очередь стабильность, работа надежная. Здесь светло, есть вода. Получишь много опыта, - поделилась фельдшер Вероника Булаткина.



В настоящее время врачам, которые принимают решение переехать на село выплачивают 1,5 миллиона, а фельшерам – 750 тысяч. В Покровском районе обеспечивают жильем и дают возможность расти профессионально. Сейчас готовы взять на работу двух участковых терапевтов.



По словам главного врача Покровской ЦРБ Владимира Сергеева, по итогам 2023 года средняя зарплата врачей составила 74 тысячи рублей, а среднего медперсонала – 34 тысячи.





Елена Литинская



