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19:50, 7 февраля 2024 года В Орле суд назначил мигранту десять лет колонии за убийство Наказание получил 37-летний гражданин Узбекистана.



Фото: архив

В Орле осудили мигранта за убийство и умышленное уничтожения чужого имущества. Доказательства собирал следственный комитет.



Суд и следствие установили, что 31 июля 2023 года 37-летний гражданин Узбекистана был в лесополосе Заводского района Орла вместе с 34-летней потерпевшей. На почве ревности осужденный нанес несколько резаных ударов в шею девушке, от чего та скончалась на месте. До убийства мигрант разбил телефон девушки, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Суд назначил мигранту десять лет колонии. Наказание, согласно приговору, он будет отбывать в исправительном учреждении строгого режима.





Сергей Силаев



