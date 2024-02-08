В Орле суд назначил мигранту десять лет колонии за убийство
Наказание получил 37-летний гражданин Узбекистана.
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В Орле осудили мигранта за убийство и умышленное уничтожения чужого имущества. Доказательства собирал следственный комитет.
Суд и следствие установили, что 31 июля 2023 года 37-летний гражданин Узбекистана был в лесополосе Заводского района Орла вместе с 34-летней потерпевшей. На почве ревности осужденный нанес несколько резаных ударов в шею девушке, от чего та скончалась на месте. До убийства мигрант разбил телефон девушки, сообщилив СУ СК РФ по Орловской области.
Суд назначил мигранту десять лет колонии. Наказание, согласно приговору, он будет отбывать в исправительном учреждении строгого режима.