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18:45, 7 февраля 2024 года

В больницу Боткина Орла доставили аппарат УЗИ и флюорограф

Оборудование установили в отделении лучевой диагностики.

Фото: соцсети городской больницы Боткина

В орловской больнице Боткина заработало новое оборудование. Благодаря региональной программе "Модернизация здравоохранения Орловской области" закуплены и введены в эксплуатацию цифровой флюорограф и аппарат ультразвуковой диагностики.

Имеется возможность широкого выбора современных датчиков для сканирования брюшной полости, мелких поверхностно расположенных органов, сердца, сосудов, костно-мышечной системы. Качество получаемых изображений совершенно нового, исключительно высокого уровня, - рассказали в соцсетях медучреждения про аппарат УЗИ.

Новый флюорограф даст возможность получать высококачественное изображение на компьютере во время исследования. Также цифровая технология снижает лучевую нагрузку на пациента, что снижает вероятный вред здоровью.


Сергей Силаев
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