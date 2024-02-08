В больницу Боткина Орла доставили аппарат УЗИ и флюорограф
Оборудование установили в отделении лучевой диагностики.
Фото: соцсети городской больницы Боткина
В орловской больнице Боткина заработало новое оборудование. Благодаря региональной программе "Модернизация здравоохранения Орловской области" закуплены и введены в эксплуатацию цифровой флюорограф и аппарат ультразвуковой диагностики.
– Имеется возможность широкого выбора современных датчиков для сканирования брюшной полости, мелких поверхностно расположенных органов, сердца, сосудов, костно-мышечной системы. Качество получаемых изображений совершенно нового, исключительно высокого уровня, - рассказали в соцсетях медучреждения про аппарат УЗИ.
Новый флюорограф даст возможность получать высококачественное изображение на компьютере во время исследования. Также цифровая технология снижает лучевую нагрузку на пациента, что снижает вероятный вред здоровью.